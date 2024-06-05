2024 Erciyes Üni. Japon Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103510156

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103510156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Japon Dili ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 398,98640
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 28.724
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510156
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 398,98640
Başarı Sıralaması: 28.724
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,16268
Başarı Sıralaması: 28.756
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,59494
Başarı Sıralaması : 25.96
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,38027
Başarı Sıralaması: 24.6
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.