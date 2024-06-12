2024 Erciyes Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103590348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 362,55085
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 165.355
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103590348
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 362,55085
Başarı Sıralaması: 165.355
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,01222
Başarı Sıralaması: 200.621
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 278,61464
Başarı Sıralaması : 208.42
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,70013
Başarı Sıralaması: 168
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.