2024 Erciyes Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590348

Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 103590348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 362,55085

Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 165.355

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103590348   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 362,55085

Başarı Sıralaması: 165.355

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,01222

Başarı Sıralaması:  200.621

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,61464

Başarı Sıralaması :  208.42

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,70013

Başarı Sıralaması:  168

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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