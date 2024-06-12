2024 Ege Üniversitesi ZootekniBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410933

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Zootekni bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü tercih kod numarası 103410933 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zootekni Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Zootekni Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban Puanı: 217,34651
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü Başarı Sıralaması: 968.061
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410933
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 217,34651
Başarı Sıralaması: 968.061
Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 1
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,90890
Başarı Sıralaması: 770.168
Kontenjan 2022: 1+0
Yerleşen 2022: 1
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 2+0
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 2+0
Yerleşen 2020 : ---
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.