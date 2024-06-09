2024 Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410272

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 103410272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 94 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 358,53593

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 94

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 135.027

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410272

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 358,53593

Başarı Sıralaması: 135.027

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 94

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,53870

Başarı Sıralaması: 159.585

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 297,40711

Başarı Sıralaması : 159.232

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,68518

Başarı Sıralaması: 138

Kontenjan 2020 : 90+3

Yerleşen 2020 : 93

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.