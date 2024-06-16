2024 Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451339 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 380,99454

Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 262.117

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451339

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 380,99454

Başarı Sıralaması: 262.117

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,41902

Başarı Sıralaması: 256.41

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314.04556

Başarı Sıralaması: 288256

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47