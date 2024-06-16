2024 Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 103451639 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü tercih kod numarası 103451639 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm Animasyonu Bölümü Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Animasyonu Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm Animasyonu Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanı: 257,92424

Ege Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.481.204

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451639

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Animasyonu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,92424

Başarı Sıralaması: 1.481.204

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,55159

Başarı Sıralaması: 1.297.902

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.77828

Başarı Sıralaması: 1425948

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41