2024 Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410703

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü tercih kod numarası 103410703 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban Puanı: 294,49930

Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başarı Sıralaması: 349.277

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410703

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,49930

Başarı Sıralaması: 349.277

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,68082

Başarı Sıralaması: 353.312

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,36304

Başarı Sıralaması : 368.715

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,12627

Başarı Sıralaması: 360

Kontenjan 2020 : 35+1

Yerleşen 2020 : 36

Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.