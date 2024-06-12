2024 Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410457

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103410457 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 310+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 318 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 526,52672

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Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 318

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5.303

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410457

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 526,52672

Başarı Sıralaması: 5.303

Kontenjan 2023 – 2024 : 310+8+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 318

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 523,79669

Başarı Sıralaması: 5.159

Kontenjan 2022: 310+8

Yerleşen 2022: 318

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 476,85106

Başarı Sıralaması : 4.218

Kontenjan 2021 : 310+8

Yerleşen 2021 : 318

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,87804

Başarı Sıralaması: 3.87

Kontenjan 2020 : 310+8

Yerleşen 2020 : 318

Ege Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.