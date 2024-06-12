2024 Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410457

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103410457 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 310+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 318 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 526,52672
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 318
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5.303
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410457
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 526,52672
Başarı Sıralaması: 5.303
Kontenjan 2023 – 2024 : 310+8+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 318
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 523,79669
Başarı Sıralaması: 5.159
Kontenjan 2022: 310+8
Yerleşen 2022: 318
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 476,85106
Başarı Sıralaması : 4.218
Kontenjan 2021 : 310+8
Yerleşen 2021 : 318
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 525,87804
Başarı Sıralaması: 3.87
Kontenjan 2020 : 310+8
Yerleşen 2020 : 318
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.