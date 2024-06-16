2024 Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 103451596 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 103451596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 258,30798

Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.474.948

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451596

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,30798

Başarı Sıralaması: 1.474.948

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,65317

Başarı Sıralaması: 1.464.930

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.81959

Başarı Sıralaması: 1456065

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36