2024 Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103450923 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103450923 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Emel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 296,43053
Ege Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 926.073
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103450923
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 296,43053
Başarı Sıralaması: 926.073
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,93815
Başarı Sıralaması: 891.591
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.72659
Başarı Sıralaması: 926392
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36