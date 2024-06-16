2024 Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103451251 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 103451251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 276,16135

Ege Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.199.359

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451251

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Makineleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,16135

Başarı Sıralaması: 1.199.359

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,96341

Başarı Sıralaması: 1.198.706

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.15179

Başarı Sıralaması: 1284360

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41