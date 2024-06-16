2024 Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103490358 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103490358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 308,74606

Ege Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 782.225

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490358

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Seramik ve Cam Tasarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,74606

Başarı Sıralaması: 782.225

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,86792

Başarı Sıralaması: 892.444

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.30398

Başarı Sıralaması: 1145908

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41