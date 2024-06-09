2024 Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 103410096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 428,76732

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 13.73

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410096

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 428,76732

Başarı Sıralaması: 13.73

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,83915

Başarı Sıralaması: 18.751

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,15508

Başarı Sıralaması : 28.306

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,49633

Başarı Sıralaması: 16.4

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.