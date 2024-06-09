2024 Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 103410096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 106 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 428,76732
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 106
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 13.73
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410096
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 428,76732
Başarı Sıralaması: 13.73
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,83915
Başarı Sıralaması: 18.751
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,15508
Başarı Sıralaması : 28.306
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,49633
Başarı Sıralaması: 16.4
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.