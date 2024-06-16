2024 Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451799 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451799 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 285,34818
Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.070.140
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451799
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,34818
Başarı Sıralaması: 1.070.140
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,99708
Başarı Sıralaması: 1.125.022
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.14886
Başarı Sıralaması: 1214726
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52