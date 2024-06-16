2024 Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451799 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451799 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 285,34818

Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.070.140

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451799

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,34818

Başarı Sıralaması: 1.070.140

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,99708

Başarı Sıralaması: 1.125.022

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.14886

Başarı Sıralaması: 1214726

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52