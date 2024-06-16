2024 Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103490355 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 103490355 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 262,06122

Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.414.149

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490355

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,06122

Başarı Sıralaması: 1.414.149

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,92001

Başarı Sıralaması: 1.308.008

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.56064

Başarı Sıralaması: 1264333

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36