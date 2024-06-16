2024 Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103490355 Ücretsiz

103490355 | Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103490355 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 103490355 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği   Bölümü   Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 262,06122

Ege Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.414.149

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490355

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,06122

Başarı Sıralaması: 1.414.149

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,92001

Başarı Sıralaması:  1.308.008

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.56064

Başarı Sıralaması:  1264333

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Atlas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209310030 %50 İndirimli
2024 İstanbul Atlas Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 209310030 %50 İndirimli
2024 Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 201050659 %50 İndirimli
2024 Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 201050659 %50 İndirimli
2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570503 Ücretsiz
2024 Osmaniye Korkut Ata Üni. Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108570503 Ücretsiz
2024 Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 101451821 Ücretsiz
2024 Atatürk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 101451821 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları