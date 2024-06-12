2024 Ege Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410466

Ege Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410466

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Peyzaj Mimarlığı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü tercih kod numarası 103410466 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı    Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Peyzaj Mimarlığı    Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban Puanı: 307,19781

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 69

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Başarı Sıralaması: 301.604

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410466   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,19781

Başarı Sıralaması: 301.604

Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,33470

Başarı Sıralaması:  308.427

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022: 67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,73646

Başarı Sıralaması :  307.848

Kontenjan 2021 :  65+2

Yerleşen 2021 : 67

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,77831

Başarı Sıralaması:  295

Kontenjan 2020 :  65+2

Yerleşen 2020 : 67

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Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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