2024 Ege Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 103450871 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 103450871 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 243,49328

Ege Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.728.235

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103450871

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 243,49328

Başarı Sıralaması: 1.728.235

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,26819

Başarı Sıralaması: 1.660.249

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186.3952

Başarı Sıralaması: 1604852

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41