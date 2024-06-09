2024 Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103490463

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103490463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü , Moda ve Tasarım Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: ---

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490463

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda ve Tasarım Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: ---

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,92954

Başarı Sıralaması: 980.683

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Moda Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.