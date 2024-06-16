2024 Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451003 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 265,60721

Ege Üniversitesi Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.358.399

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451003

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,60721

Başarı Sıralaması: 1.358.399

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,48191

Başarı Sıralaması: 1.381.332

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202.77217

Başarı Sıralaması: 1410636

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67