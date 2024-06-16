2024 Ege Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 103451348 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Metalurji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Metalurji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Metalurji Bölümü tercih kod numarası 103451348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Metalurji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Metalurji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Metalurji Bölümü Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Metalurji Bölümü Taban Puanı: 269,99567

Ege Üniversitesi Metalurji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.290.770

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451348

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Metalurji

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,99567

Başarı Sıralaması: 1.290.770

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,25581

Başarı Sıralaması: 1.239.954

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.15449

Başarı Sıralaması: 1284317

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52