2024 Ege Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 103451657 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 103451657 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 25+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Doldu-26 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 368,43474

Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 318.94

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451657

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 368,43474

Başarı Sıralaması: 318.94

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,42149

Başarı Sıralaması: 324.961

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301.94381

Başarı Sıralaması: 348521

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26