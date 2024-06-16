2024 Ege Üniversitesi Mantarcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103451463 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Mantarcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü tercih kod numarası 103451463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mantarcılık Bölümü Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mantarcılık Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Puanı: 240,99575
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.773.011
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451463
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Mantarcılık
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,99575
Başarı Sıralaması: 1.773.011
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,87763
Başarı Sıralaması: 1.728.612
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1595671
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-14