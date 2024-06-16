2024 Ege Üniversitesi Mantarcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103451463 Ücretsiz

103451463 | Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Mantarcılık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Mantarcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103451463 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Mantarcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü tercih kod numarası 103451463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Mantarcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Mantarcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mantarcılık   Bölümü   Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mantarcılık Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Puanı: 240,99575

Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.773.011

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451463

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Mantarcılık

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,99575

Başarı Sıralaması: 1.773.011

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,87763

Başarı Sıralaması:  1.728.612

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1595671

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-14

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