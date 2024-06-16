2024 Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451084 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103451084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 317,70277

Ege Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 688.626

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451084

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 317,70277

Başarı Sıralaması: 688.626

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,70632

Başarı Sıralaması: 700.483

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.59413

Başarı Sıralaması: 706176

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72