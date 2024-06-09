2024 Ege Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 103410263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 95+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 98 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 354,10085
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 98
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 148.173
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410263
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 354,10085
Başarı Sıralaması: 148.173
Kontenjan 2023 – 2024 : 95+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 98
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,83974
Başarı Sıralaması: 173.749
Kontenjan 2022: 95+3
Yerleşen 2022: 98
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,15872
Başarı Sıralaması : 189.937
Kontenjan 2021 : 95+3
Yerleşen 2021 : 98
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,96746
Başarı Sıralaması: 183
Kontenjan 2020 : 95+3
Yerleşen 2020 : 98
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.