2024 Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 103451303 Ücretsiz

103451303 | Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 103451303 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 103451303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 375,62664

Ege Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 285.044

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451303

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 375,62664

Başarı Sıralaması: 285.044

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,81594

Başarı Sıralaması:  270.531

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327.1094

Başarı Sıralaması:  234718

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110670117 İÖ-Ücretli
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110670117 İÖ-Ücretli
2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209710129 %25 İndirimli
2024 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209710129 %25 İndirimli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108150771 Ücretsiz
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108150771 Ücretsiz
2024 İstanbul Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690589 AÖ-Ücretli
2024 İstanbul Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 105690589 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107351019 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları