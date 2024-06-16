2024 Ege Üniversitesi Eser Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 103451357 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Eser Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Eser Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eser Koruma Bölümü tercih kod numarası 103451357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eser Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eser Koruma Bölümü Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eser Koruma Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eser Koruma Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Puanı: 251,70989

Ege Üniversitesi Eser Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.585.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451357

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Eser Koruma

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,70989

Başarı Sıralaması: 1.585.285

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,51400

Başarı Sıralaması: 1.558.714

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189.30773

Başarı Sıralaması: 1587353

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52