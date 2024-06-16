2024 Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 103490440 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü tercih kod numarası 103490440 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümüne Doldu-158 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanı: 258,80860
Ege Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.466.875
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103490440
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 258,80860
Başarı Sıralaması: 1.466.875
Kontenjan 2022 – 2023 : 150+4+0+4+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-158
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,30167
Başarı Sıralaması: 1.600.950
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: Doldu-154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1617909
Kontenjan 2021: 150+4
Yerleşen 2021: Dolmadı-132