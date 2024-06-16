2024 Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451163 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-82 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 315,21566
Ege Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 713.895
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451163
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 315,21566
Başarı Sıralaması: 713.895
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,02649
Başarı Sıralaması: 717.016
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253.19127
Başarı Sıralaması: 756194
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82