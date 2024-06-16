2024 Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451145 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 290,02974
Ege Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.007.741
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451145
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrikli Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,02974
Başarı Sıralaması: 1.007.741
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,00647
Başarı Sıralaması: 1.002.513
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.10182
Başarı Sıralaması: 1094819
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72