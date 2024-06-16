2024 Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103490439 UÖ-Ücretli

103490439 | Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103490439 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103490439 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-158 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 313,55116

Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 731.13

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490439

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 313,55116

Başarı Sıralaması: 731.13

Kontenjan 2022 – 2023 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-158

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,93560

Başarı Sıralaması:  790.652

Kontenjan 2022:  150+4

Yerleşen 2022:  Doldu-154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.33547

Başarı Sıralaması:  754506

Kontenjan 2021:  150+4

Yerleşen 2021:  Doldu-154

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