2024 Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103451375 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103451375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 330,37447

Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 572.258

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451375

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 330,37447

Başarı Sıralaması: 572.258

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,43855

Başarı Sıralaması: 538.04

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.58771

Başarı Sıralaması: 490190

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67