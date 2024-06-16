2024 Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103451375 Ücretsiz

103451375 | Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103451375 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103451375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Eczane Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri   Bölümü   Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 330,37447

Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 572.258

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451375

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 330,37447

Başarı Sıralaması: 572.258

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,43855

Başarı Sıralaması:  538.04

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.58771

Başarı Sıralaması:  490190

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Haliç Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201950571 İÖ-Ücretli
2024 Haliç Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201950571 İÖ-Ücretli
2024 Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 109470857 İÖ-Ücretli
2024 Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 109470857 İÖ-Ücretli
2024 İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350751 Ücretsiz
2024 İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105350751 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101551538 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 101551538 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları