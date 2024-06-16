2024 Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103451375 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 103451375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 330,37447
Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 572.258
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451375
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 330,37447
Başarı Sıralaması: 572.258
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,43855
Başarı Sıralaması: 538.04
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 280.58771
Başarı Sıralaması: 490190
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67