2024 Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410951

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103410951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 351,16789
Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96
Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 186.385
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410951
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,16789
Başarı Sıralaması: 186.385
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,09911
Başarı Sıralaması: 186.766
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,85095
Başarı Sıralaması : 185.412
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,53210
Başarı Sıralaması: 186
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.