2024 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 103410015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 494,03364
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 22.516
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410015
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 494,03364
Başarı Sıralaması: 22.516
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 154
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,44620
Başarı Sıralaması: 20.486
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: 154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,25603
Başarı Sıralaması : 21.281
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 154
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 491,45747
Başarı Sıralaması: 21.3
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.