2024 Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451612 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103451612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 238,15577

Ege Üniversitesi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.825.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451612

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,15577

Başarı Sıralaması: 1.825.285

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,29044

Başarı Sıralaması: 1.983.753

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1606077

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-16