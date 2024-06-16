2024 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 103451824 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 103451824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma Bölümü Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 277,73955

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.176.766

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451824

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 277,73955

Başarı Sıralaması: 1.176.766

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,22095

Başarı Sıralaması: 973.835

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242.07279

Başarı Sıralaması: 887491

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41