2024 Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103451075 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 103451075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 247,54426

Ege Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.656.897

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451075

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,54426

Başarı Sıralaması: 1.656.897

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,71032

Başarı Sıralaması: 1.651.501

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.78605

Başarı Sıralaması: 1574465

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31