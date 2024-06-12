2024 Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410184

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay BilimleriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Fen Fakültesi   Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü tercih kod numarası 103410184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü Taban Puanı: 314,18926

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü Başarı Sıralaması: 278.676

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410184   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,18926

Başarı Sıralaması: 278.676

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,34306

Başarı Sıralaması:  308.398

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,72065

Başarı Sıralaması :  344.397

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,98525

Başarı Sıralaması:  339

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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