2024 Ege Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 103450023 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 103450023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Ege Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 380,05363

Ege Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 265.96

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103450023

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 380,05363

Başarı Sıralaması: 265.96

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,12105

Başarı Sıralaması: 269.312

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322.06876

Başarı Sıralaması: 254039

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72