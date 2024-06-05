2024 Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410033

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 103410033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 418,36779

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 21.054

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410033   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,36779

Başarı Sıralaması: 21.054

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,96445

Başarı Sıralaması:  23.525

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 368,46772

Başarı Sıralaması :  21.583

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,34254

Başarı Sıralaması:  20.9

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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