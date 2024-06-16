2024 Ege Üni. Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 103490526 Ücretsiz

103490526 | Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üni. Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 103490526 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 103490526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü   Bölümü   Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 415,54588

Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 150.13

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490526

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 415,54588

Başarı Sıralaması: 150.13

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022:  ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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