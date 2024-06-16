2024 Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103350254 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü tercih kod numarası 103350254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Ressamlığı Bölümü Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Ressamlığı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Ressamlığı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Puanı: 231,22289
Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.954.954
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350254
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Ressamlığı
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 231,22289
Başarı Sıralaması: 1.954.954
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,25609
Başarı Sıralaması: 2.032.113
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1623547
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-16