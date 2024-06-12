2024 Düzce Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390127

Düzce Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Düzce Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarla Bitkileri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü tercih kod numarası 103390127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri    Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarla Bitkileri    Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Taban Puanı: 252,46374

Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü Başarı Sıralaması: 590.742

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390127   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,46374

Başarı Sıralaması: 590.742

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,74510

Başarı Sıralaması:  559.519

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  25+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,37591

Başarı Sıralaması:  522

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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