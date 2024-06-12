2024 Düzce Üniversitesi Tarla BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 103390127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 252,46374
Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27
Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 590.742
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103390127
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,46374
Başarı Sıralaması: 590.742
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,74510
Başarı Sıralaması: 559.519
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 232,37591
Başarı Sıralaması: 522
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.