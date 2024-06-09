2024 Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103310458

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103310458

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü tercih kod numarası 103310458 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban Puanı: 245,94695

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 935.389

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310458   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,94695

Başarı Sıralaması: 935.389

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,57732

Başarı Sıralaması:  753.851

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,33696

Başarı Sıralaması :  541.358

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,61918

Başarı Sıralaması:  627

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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