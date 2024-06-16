2024 Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103390202 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103390202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Polimer Teknolojisi Bölümü Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 232,47714

Düzce Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.931.191

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390202

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Polimer Teknolojisi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,47714

Başarı Sıralaması: 1.931.191

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,47451

Başarı Sıralaması: 2.246.964

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1436985

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2