2024 Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Taban Puanları ( Önlisans ) 103390124 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 103390124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 270,43103

Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.284.298

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390124

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Nüfus ve Vatandaşlık

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 270,43103

Başarı Sıralaması: 1.284.298

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,40937

Başarı Sıralaması: 1.133.462

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.34942

Başarı Sıralaması: 1026825

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52