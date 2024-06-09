2024 Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103310201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 103310201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 262,04012
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 748.985
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103310201
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 262,04012
Başarı Sıralaması: 748.985
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 53
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,47872
Başarı Sıralaması: 788.646
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,82916
Başarı Sıralaması: 743
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.