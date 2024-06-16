2024 Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 103350721 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 103350721 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 333,74140
Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 544.313
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350721
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 333,74140
Başarı Sıralaması: 544.313
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,21444
Başarı Sıralaması: 532.155
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284.82492
Başarı Sıralaması: 457887
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72