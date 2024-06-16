2024 Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 103350721 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 103350721 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 333,74140

Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 544.313

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350721

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 333,74140

Başarı Sıralaması: 544.313

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,21444

Başarı Sıralaması: 532.155

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284.82492

Başarı Sıralaması: 457887

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72