2024 Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390120

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103390120 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü , Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 246,32800
Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 930.639
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103390120
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 246,32800
Başarı Sıralaması: 930.639
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,88287
Başarı Sıralaması: 1.007.795
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 2
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,85676
Başarı Sıralaması: 794
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.