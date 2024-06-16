2024 Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350403 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103350403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,75345

Düzce Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.963.826

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350403

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,75345

Başarı Sıralaması: 1.963.826

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,50391

Başarı Sıralaması: 1.887.013

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626245

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-7