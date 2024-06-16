2024 Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 103350272 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 103350272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 255,38995
Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.523.083
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350272
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Harita ve Kadastro
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 255,38995
Başarı Sıralaması: 1.523.083
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,98416
Başarı Sıralaması: 1.424.216
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.0392
Başarı Sıralaması: 1271640
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41