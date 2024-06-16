2024 Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 103350272 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 103350272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 255,38995

Düzce Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.523.083

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350272

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 255,38995

Başarı Sıralaması: 1.523.083

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,98416

Başarı Sıralaması: 1.424.216

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.0392

Başarı Sıralaması: 1271640

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41